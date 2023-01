È stato rintracciato presso la sua abitazione a Sestri Levante e denunciato in stato di libertà per l’omicidio stradale l’uomo che intorno alle 15 di oggi – in circostanze ancora da accertare – ha causato la morte del ciclista di 63 anni che stava percorrendo la galleria fra Levanto e Carrodano in direzione La Spezia. L’ultrasettantenne è stato raggiunto dai Carabinieri di Levanto e Borghetto che hanno subito iniziato le ricerche effettuando anche sequestrato ed effettuato riscontri sulla sua vettura che presenta danni compatibili con l’impatto con la bici del ciclista sarzanese la cui salma si trova al Sant’Andrea della Spezia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’articolo Ciclista investito e ucciso fra Levanto e Monterosso, denunciato un uomo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com