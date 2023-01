Due codici rossi in poco tempo in Valbormida, è polemica: “Automedica dopo 40 minuti”. Asl: “Soccorsi tempestivi”

Carcare. Quessta mattina due codici rossi nel giro di poco meno di un’ora e mezza in Valbormida. Il primo a Cairo, il secondo a Carcare. Entrambi per arresto cardiaco. Nessuno dei due riesce a sopravvivere. Un dramma che riapre e rende ancora più accesa la polemica sulla mancanza di una seconda automedica del 118 sul territorio: nel secondo caso, infatti, si è dovuto attendere l’intervento della Sierra 4, proveniente da Pietra Ligure, perché tutti gli altri mezzi di soccorso avanzato erano impegnati. Questo ha fatto sì che i medici siano riusciti a raggiungere il paziente carcarese dopo circa 40 minuti dalla richiesta di soccorso.

L’uomo, Nicola Chianca, 88enne carcarese, stava passeggiando in via Garbaldi, quando all’improvviso è stato colto da un infarto e si è accasciato a terra. Sul posto, era presente un’infermiera che ha subito iniziato il massaggio cardiaco. Poco dopo, alle 10:55, sono arrivati i militi della Croce Bianca di Carcare che hanno attivato il defibrillatore e alle 11:06, come indicato dalla centrale operativa, hanno caricato il paziente per trasportarlo all’uscita dell’autostrada di Savona, dove si sono incontrati con l’automedica di Pietra Ligure alle ore 11.17. Qui i medici hanno provveduto ad intubare l’uomo e ad iniettare l’adrenalina, prima di trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare.

