Liguria. Esplosione in una casa del ponente ligure, in località Nofea, al confine tra San Biagio della Cima e Vallecrosia. Un uomo di 62 anni, Giuseppe T., è stato trasferito al centro grandi ustionati del Villa Scassi di Genova dopo la deflagrazione nell’abitazione in cui viveva.

L’uomo, come riporta il quotidiano online Riviera24, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 30% del corpo, in particolare modo su volto, torace e arti superiori.

» leggi tutto su www.ivg.it