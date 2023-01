Genoa. La verità di Alexander Blessin: “Entrati in una spirale negativa. Zangrillo non mi sosteneva”

Genova. Ieri era passato esattamente un mese dalla sconfitta casalinga del Genoa contro il Cittadella. Una débâcle che porterà ad un cambiamento tecnico nel club rossoblù con Alberto Gilardino nuovo allenatore ad interim, due giorni fa ufficializzato fino a fine stagione per i recenti risultati ottenuti.

Per l’ex mister Alexander Blessin non è stato un momento semplice, o meglio, un’esperienza semplice. Lunatica tra le esultanze sotto la Nord e il continuo ottimismo, mostrando anche un gioco propositivo e fondato sull’intensità, alle partite sbagliate nella gestione e uno spogliatoio che si è andato a sfaldare di volta in volta.

