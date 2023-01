Genova. “Il Consiglio regionale della Liguria ha votato l’aumento, pari al 12%, dei vitalizi per i consiglieri. Ha cioè adeguato i vitalizi all’inflazione. Peccato che questo valga solamente per i consiglieri e non per milioni di salariati o pensionati”.

Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, e Sergio Dalmasso, segretario regionale.

