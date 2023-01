In futuro le portelle degli affluenti del Magra saranno controllate da remoto

Regione Liguria ha stretto un accordo con la Fondazione Cima, il Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, per elaborare un progetto che consenta di avviare un sistema di gestione da remoto dei dispositivi di sezionamento idraulico e delle portelle negli affluenti del fiume Magra, in particolare nei canali Grande, Arcola e Ressora. Lo studio riguarderà anche le portelle installate nei colatori minori del Magra, nel tratto a valle del ponte della Colombiera.

Il progetto si inserisce nel quadro degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, che ha visto anche l’installazione di dispositivi di sezionamento delle acque e un sistema di allerta in caso di superamento del livello di piena del Magra e dei suoi affluenti. La convenzione con la Fondazione Cima prevede un intervento complessivo di circa 72mila euro, di cui 65mila stanziati da Regione Liguria e circa 7mila dalla Fondazione.

