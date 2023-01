Le elezioni provinciali dividono, a Savona nuovo gruppo consiliare con Orsi e Giaccardi: “Oltre le logiche partitiche”

Savona. E’ attesa per la prossima settimana la comunicazione ufficiale della nascita di un nuovo gruppo in consiglio comunale a Savona: i componenti saranno i consiglieri comunali Fabio Orsi (fuoriuscito da ‘Toti per Savona’) e Daniela Giaccardi (che abbandonerà così la lista civica Schirru Sindaco).

La decisione è stata presa, di comune accordo, dopo le divisioni sul nome del candidato alla presidenza di Palazzo Nervi e gli accordi politici tra Cambiamo e i Dem savonesi. Il centrodestra si è diviso: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sostengono Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, Cambiamo, invece, ha optato per la continuità e appoggia la candidatura dell’uscente Pierangelo Olivieri.

