L’Inter vince per Ryan, la dedica della curva nord al piccolo ricoverato al Gaslini

Milano. «Chi tifa Inter non molla. Piccolo Ryan ti aspettiamo». Tutta la curva nord di San Siro ieri ha tifato per l’Inter ma anche per il piccolo Ryan: il bimbo di sei anni di Ventimiglia ricoverato al Gaslini di Genova dal 19 dicembre scorso, quando è giunto nell’ospedale pediatrico a seguito delle gravissime ferite causategli dal compagno della nonna.

Lo striscione è stato esposto oggi dagli ultras, in occasione della partita Inter-Napoli, finita 1 a 0 per la formazione neroazzurra di cui il piccolo è un grande tifoso. Nei giorni scorsi, Francesco Acerbi, giocatore dell’Inter, aveva registrato un video-messaggio per il bambino: «Ciao Ryan ho saputo dell’accaduto, sono veramente di ghiaccio e stupito per quello che è successo. Mi spiace molto, sono cose che non devono capitare. So che sei un grande tifoso dell’Inter. Ti chiediamo di non mollare di avere grande forza e coraggio e so che ce l’hai davvero. Ti invito allo stadio, ti faccio conoscere tutti i giocatori se vuoi, quindi riprenditi. Ti aspettiamo ti mando un grande abbraccio di cuore, come se fossi mio figlio», aveva detto il campione, invitando il bimbo a San Siro.

