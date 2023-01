Sampdoria, Merlyn si ritira ufficialmente: “Costretti ad abbandonare il progetto di salvataggio e rilancio”

Genova. Merlyn Partners si ritira ufficialmente dalla trattativa di acquisto della Sampdoria. La comunicazione ufficiale è piuttosto dettagliata e la causa principale sta proprio sia nell’indisponibilità di Ferrero a farsi da parte, sia in una mossa che il fondo di Alessandro Barnaba si attendeva, ossia l’abbattimento del capitale sociale.

“L’indisponibilità del socio di maggioranza a passare la mano in un frangente così delicato per il Club, l’indisponibilità delle due principali banche creditrici della Società a considerare un piano di ristrutturazione del debito nonché la decisione del consiglio di amministrazione della Sampdoria di non procedere con l’abbattimento del capitale sociale per perdite fanno venir meno le condizioni necessarie affinché Merlyn Partners possa investire fino a 50 milioni di euro nella Sampdoria e avviare immediatamente un piano industriale e di risanamento finanziario creando i presupposti per il rilancio sportivo del Club. Merlyn Advisors, società di gestione del fondo Merlyn Partners Scsp, viene così costretta a interrompere le trattative in essere avviate in data 3 novembre 2022 con il socio di maggioranza, la Società e i suoi advisors”.

