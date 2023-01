Sanità e Capodanno, la Lista Toti replica al M5s: “Demagogia del minestrone”

Genova. “Confondere l’organizzazione di un evento come il Capodanno con l’impegno in campo sanitario è come sommare patate e carote. I 5 Stelle, con il consigliere Tosi e Giordano, confermano come la loro concezione di amministrazione e politica non si spinga oltre il livello di un minestrone in cui buttano dentro tutto, per poi dire che è cattivo” replica la lista Toti alle parole del capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi e del portavoce municipale Stefano Giordano.

Poi la Lista Toti continua: “Sanità ed Eventi sono capitoli diversi anche nel bilancio regionale per cui, da un lato, i soldi risparmiati non potrebbero risolvere le difficoltà presenti sul territorio in materia di sanità, dall’altro evitare manifestazioni vorrebbe dire non solo togliere visibilità alla Regione, in questo caso Genova visto che si torna a parlare del Capodanno, penalizzando anche gli afflussi turistici, ma costringere al grigiore anche i cittadini, lo stesso coltivato e ambito dalla sinistra e dai 5Stelle che non sanno mai di cosa e quando gioire”.

