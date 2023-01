Sanità, M5s: “Mentre Toti si fa i selfie, in Liguria chi si deve curare aspetta tempi migliori”

Genova. “In questi giorni, il presidente della Regione pensa solo al Tricapodanno e come da copione ormai collaudato nel centrodestra… si lamenta dei “rosiconi” (ma la sua è una fissa!) e di chi gli rovina la festa sul più bello: la Liguria, si sa, è apripista del “non disturbare chi vuole fare” benché il più delle volte lo si voglia fare non rispettando le regole” dichiarano il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi con il portavoce municipale Stefano Giordano

E continuano: “Il 2023 non fa eccezione: pochi giorni dopo la festa di fine anno, siamo stati letteralmente ammorbati dalle sue note, nelle quali si scaglia sui “soliti noti” (ma chi sono? Fuori i nomi!) che avrebbero gettato fango sull’evento presentando un esposto. Non ci pronunciamo: preferiamo attendere cosa diranno gli inquirenti dopo aver studiato le carte. A noi semmai interessano invece ben altre questioni, molto più pressanti di qualche migliaio di cittadini festanti in piazza De Ferrari: la Sanità. Mentre Toti, infatti, pensa a lodarsi e imbrodarsi, dai Pronto soccorso degli ospedali liguri arrivano notizie indegne di un paese civile”.

