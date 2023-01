Seconda lingua a scuola, l’Associazione culturale italo tedesca spiega perché scegliere la lingua di Goethe

All’approssimarsi del termine di iscrizione alla scuola media superiore e quindi anche della scelta della lingua straniera da studiare alle superiori, e a conclusione del 2022, che ha visto le iniziative dell’“Anno della lingua tedesca in Italia” promosse dall’Ambasciata tedesca, l’Associazione Culturale Italo Tedesca ritiene opportune alcune considerazioni.

La Germania è al primo posto come paese destinatario delle esportazioni italiane. Dati gli importanti scambi commerciali tra Italia e Germania, in Italia il tedesco è la seconda lingua più richiesta nel lavoro dopo l’inglese, sia nel settore industriale sia in quello dei servizi (Fonte Unioncamere – Ministero del Lavoro).

La lingua più parlata in Europa è il tedesco con 100 milioni di madrelingua dalla Germania, Austria, Svizzera tedesca e Alto Adige. Circa 70 milioni di europei parlano il francese, circa 63 milioni l’inglese, mentre lo spagnolo è parlato da circa 50 milioni di persone.

Dai dati forniti dall’Osservatorio turistico della Regione Liguria per il periodo compreso tra gennaio e settembre 2022 le presenze dei turisti provenienti dalla Germania ammontano a 1.231.496 a cui si aggiungono i turisti provenienti dall’Austria (147.385) e la componente di lingua tedesca dei turisti svizzeri.

Negli ultimi dati riguardanti le presenze di turisti nella nostra provincia da gennaio a ottobre 2022 i turisti provenienti da Germania e Austria rappresentano il 15,46 % delle presenze degli stranieri, ai quali vanno aggiunti quelli provenienti dalla Svizzera tedesca. La presenza svizzera complessiva è del 6,4%.

Purtroppo all’importanza della lingua tedesca in campo economico, turistico e culturale continua a non corrispondere un’ adeguata presenza nella scuola italiana. Lo ha dimostrato l’indagine svolta dall’Istituto di Ricerca Apollis su incarico del Goethe Institut di Roma, pubblicata nel 2020 con il titolo “Studio quantitativo e qualitativo sul ruolo della lingua tedesca in Italia. Rapporto finale”.

I dati ISTAT del 2015 pubblicati nel 2017 relativi alla conoscenza delle lingue straniere in Italia vedevano l’inglese conosciuto dal 48% della popolazione dai 6 anni in su, il francese al 30%, lo spagnolo all’11%, il tedesco soltanto al 6%. Questi dati si inseriscono in un quadro generale da cui risulta che la conoscenza delle lingue straniere in Italia è meno diffusa che nel resto d’Europa: mentre il 54% degli europei è in grado di sostenere una conversazione in almeno una lingua straniera, solo il 38% degli italiani è in grado di farlo.

Questa situazione penalizza anche la scelta del tedesco, che nonostante le opportunità di lavoro che offre in Italia e all’estero e le possibilità di scambio a tutti i livelli, nonostante i sensibili progressi della didattica, continua ad essere associato allo stereotipo negativo di lingua difficile e ad essere spesso vittima di condizioni sfavorevoli nell’ambito dell’organizzazione scolastica, soprattutto nella scuola media.

L’ACIT spezzina, partner del Goethe Institut, si impegna per la diffusione della lingua tedesca e per il plurilinguismo nella scuola italiana, in un’ottica europea.

Una significativa manifestazione in questo senso si è svolta il 14 dicembre scorso presso il Dialma – Cantiere Creativo Urbano con la consegna agli alunni della scuola media “Piaget” dei diplomi relativi alle certificazioni di lingua tedesca di livello A1 e A2 conseguite nello scorso anno scolastico. Erano presenti la presidente dell’ACIT Cozzani e la vicepresidente Baracco, le famiglie dei ragazzi premiati e le docenti proff.sse Manfredini e Bordone. E’ stato sottolineata l’importanza delle certificazioni come conferma dei risultati raggiunti e rinforzo della motivazione all’apprendimento delle lingue.

L’ACIT è a disposizione per fornire materiale informativo e promozionale e per incontri da svolgersi presso le scuole. Nell’ottica del plurilinguismo, gli incontri si svolgono di concerto con Alliance Française. A questo proposito va ricordato che a livello locale le presenze di turisti di lingua francese nella nostra provincia registrate in questi ultimi anni sono un fenomeno meritevole di considerazione.

