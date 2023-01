Taggia, in partenza il servizio prelievi di Asl 1

Taggia. A partire da giovedì 12 gennaio 2023 parte ufficialmente il nuovo servizio dedicato ai prelievi che sarà effettuato a Taggia in piazza Eroi Taggesi presso il centro anziani. Organizzato da Asl 1 Imperiese, che metterà a disposizione un mezzo mobile, in collaborazione con il Comune di Taggia, il servizio sarà attivo ogni secondo e quarto giovedì del mese dalle 8 alle 10.

Sono 20 i posti a disposizione, per ogni giorno di prestazione, dedicati ai pazienti esenti ticket. Sarà quindi necessario prenotare al numero verde unico della Liguria 800 098 543, oppure in farmacia o dal medico di base. Durante l’orario di prestazione sarà aperto il centro anziani in piazza Eroi Taggesi dove gli utenti potranno attendere il loro turno. Un servizio importante che va incontro alle esigenze della comunità di Taggia

