Ultime battute per Connexxion, Negro: “Savona si è lasciata contaminare dall’arte contemporanea con entusiasmo e coraggio”

Savona. La giornata di sabato 7 gennaio (ore 9.30) saluterà, con la performance “Sit down to have an idea _Savona” di Andrea Bianconi, la prima edizione di Connexxion, festival diffuso di arte contemporanea curato da Livia Savorelli che per un mese e mezzo ha ospitato in città dodici artisti che, con le loro opere e performance, hanno contaminato, animato e fatto rivivere luoghi della città.

Il finissage della rassegna sarà, sempre il 7 alle ore 16.30 nella Sala della Sibilla del Priamar, dove si terrà la premiazione di Arteam Cup, concorso ideato dall’associazione culturale Arteam di Albissola Marina, giunto alla settima edizione ed evento centrale che cui è nata la rassegna Connexxion. Per più di due mesi il Palazzo del Commissario del Priamar ha ospitato le opere dei 70 artisti che hanno partecipato al concorso e il giorno 7 alle 16.30 la giuria decreterà i vincitori delle sezioni scultura/pittura/fotografia e il vincitore assoluto.

