Pietra Ligure. In sede di Tribunale civile a Savona una automobilista ha vinto il ricorso presentato nei confronti del Comune di Pietra Ligure per ben tre contravvenzioni al codice della strada avvenute con l’introduzione della nuova Ztl in via IV Novembre.

Il pronunciamento del giudice è ormai passato in giudicato, dopo che in primo grado, invece, nell’ambito della procedura presso il Giudice di Pace, il ricorso era stato inizialmente respinto.

