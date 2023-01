Albenga, perdita d’acqua in via Dalmazia. Ciangherotti (FI): “Spreco e infiltrazioni pericolose. Urge intervento”

Albenga. “In questi giorni sono stato contattato da alcuni residenti di via Dalmazia fortemente preoccupati a causa di una situazione che, oltre a creare evidenti disagi, potrebbe risultare potenzialmente pericolosa”. La denuncia arriva dal consigliere e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista si è recato in via Dalmazia, “dove da tempo è presente, nei pressi della rampa di accesso situata sotto ad una palazzina, all’angolo con viale Liguria, un’importante infiltrazione d’acqua h24, causata dal guasto di alcune tubature comunali – spiega Ciangherotti. – Una situazione che i residenti vivono con forte disagio e preoccupazione, anche per il timore che l’acqua, infiltrandosi nel cemento, possa deteriorare le condizioni strutturali delle fondamenta del caseggiato”.

