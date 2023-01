Cimento invernale, oggi a Sturla 150 nuotatori (da 3 a 88 anni)

Dall’ufficio stampa della Sportiva Sturla

Sono stati ben 150 i “temerari” che hanno affrontato il Cimento della Befana a cura della Sportiva Sturla. Un appuntamento atteso dall’Epifania 2020, non tenutosi negli ultimi due anni a causa della pandemia. Temperatura dell’acqua pari a 15,2 gradi: alle 11:30 in punto, dopo il raduno in spiaggia per le fotografie di rito, la corsa verso il mare per un tuffo. I cimentisti più “esperti” sono stati Alberto Fenucci (1938) e Luisa Cattoni (1934), i più giovani Enea Toma (2019) e Serena Allaria Olivieri (2015). Al rientro, all’interno dello chalet della Sportiva Sturla, pasta e fagioli per tutti. Una giornata come sempre a scopo benefico, dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti, e da quest’anno anche con una speciale mission ambientale. I volontari dell’ associazione Spazzapnea hanno effettuato una pulizia dei fondali antistanti la sede sociale allo scopo di sensibilizzare sullo stato in cui versano le nostre coste raccogliendo oltre un quintale di rifiuti per metro cubo. .

» leggi tutto su www.levantenews.it