È in onda su Sky Uno la puntata di “4 Ristoranti” alle Cinque Terre

È in onda da oggi su Sky la puntata di “4 Ristoranti” che vede sfidarsi altrettante attività delle Cinque Terre. La trasmissione era stata girata nel giugno scorso quando la presenza di Alessandro Borghese e della sua troupe non era passata inosservata nei borghi pieni di turisti. A sfidarsi sono stati Manuel per il “Rio Bistrot” di Riomaggiore, Luca per il Ristorante “Luca” di Vernazza, Eliana per il ristorante pizzeria “Da Ely” e Bacco per il ristorante “Il casello” entrambi a Monterosso. Non senza scintille e battute i quattro ristoratori hanno presentato piatti tipici o con qualche rivisitazione mostrando carattere e simpatia davanti alla star Borghese e alle telecamere che hanno ovviamente indugiato sugli scorci delle Cinque Terre amatissimi in tutto il mondo.

