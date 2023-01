Esposito è dello Spezia. All’ex capitano della Spal la 25 che fu di Maggiore

Un mese di lavoro alacre quello di Eduardo Macia e Stefano Melissano. Dai primissimi contatti esplorativi all’impostazione di una vera e propria trattativa è passata qualche settimana ma alla fine, una volta convinta anche la Spal dopo aver fatto presto con il calciatore, la quadra è stata trovata: con la formula del prestito con obbligo di riscatto (le cifre sono quelle già note, circa 3,7 milioni con diritti futuri su valorizzazione) per un contratto futuro, lo Spezia preleva dalla Spal il talentuoso centrocampista Salvatore Esposito. L’ormai ex capitano dei ferraresi, che ieri era già in città per sostenere le rituali visite mediche, indosserà la maglia numero 25, quella stessa che fino allo scorso luglio era stata indossata per anni da Giulio Maggiore, approdato nel frattempo alla Salernitana. Anche questo testimone in qualche modo racconta come il calcio vada veloce, anzi velocissimo.

