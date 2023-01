Finale, arriva l’ok della giunta: entro il 2023 la sistemazione di piazza Inegaggie a Calvisio

Finale Ligure. Arriva l’ok della giunta: entro il 2023 la sistemazione di piazza Inegaggie a Calvisio. A dare l’annuncio è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi: l’intervento avrà un costo di circa 150 mila euro.

“L’area oggetto di intervento, – ha spiegato, – consiste nella riqualificazione delle aree adiacenti la Via Calvisio, in Loc. Inegaggie. All’interno del lotto, è presente un manufatto che fu edificato nell’immediato dopoguerra e rappresentava, allora, insieme agli altri edifici adiacenti, il primo ‘insediamento artigianale’ della zona (lavorazione della pietra, falegnameria, edilizia). Trattasi di edificio di caratteristiche assai modeste, ‘povero’ sia strutturalmente che architettonicamente, posto in fregio al torrente Sciusa, che in passato, più volte, è esondato anche danneggiando l’edificio in oggetto”.

