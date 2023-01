I social e l’intreccio tra virtuale e reale ne ‘La ricompensa’ di Eleonora Scali

Giovedì 12 Gennaio alle 17.00, alla biblioteca ‘Arzelà’ di Santo Stefano (area ex Vaccari, Ponzano), si terrà la presentazione del libro di Eleonora Scali La ricompensa. Presentazione a cura di Carmen Claps.

Il libro affronta il tema della dipendenza dai social. Fiordaliso, ex-miliardaria caduta in disgrazia, vorrebbe tornare a condurre la vita di un tempo; Guido, vittima di un’ingiustizia, brama vendetta; Sonia, la terapeuta che lo ha in cura, ambisce a conquistare il suo cuore. Perfect Life, un’insolita piattaforma social, piomba nelle loro esistenze promettendo la vita perfetta a cui ognuno di loro aspira, ma confondere virtuale con reale può portare a conseguenze inaspettate.

Eleonora Scali è nata a Firenze e si è laureata alla Scuola superiore per Interpreti e Traduttori. Dopo un ventennio come addetta stampa ha spostato la sua passione per la scrittura dal giornalismo alla narrativa. È autrice dei romanzi Uomini bestiali e animali umani (Lettere Animate 2015); #Ciaopoveri (edizioni Tripla E 2020); Prove tecniche di solitudine (Tabula Fati 2021); La ricompensa (edizioni Tripla E 2021); Non vi odio (edizioni Tripla E 2022). Eleonora è anche autrice e illustratrice di una quarantina di favole per bambini.

