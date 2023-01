Il Milan Club Perinaldo Franco Baresi dona giocattoli ai bambini dell’ospedale Gaslini

Perinaldo. Questa mattina, durante la manifestazione “Bimbi in piazza a Perinaldo” una delegazione del Milan Club Perinaldo Franco Baresi ha consegnato alcuni giocattoli all’associazione volontari del paese che provvederà a donarli al reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Gaslini di Genova.

Il direttivo del Club afferma quanto segue: «Dopo un anno e mezzo dalla fondazione del nostro sodalizio siamo felici che il Milan Club Perinaldo Franco Baresi non sia visto solamente come un “gruppo di tifosi”, ma sia diventato un punto di riferimento per la nostra comunità auspicando in futuro di poter collaborare con le diverse associazioni e contribuire in maniera attiva alla vita e allo sviluppo del nostro paese.

