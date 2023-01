Le elezioni provinciali “dividono” l’M5S: “Meles pro Canepa? Scelta sua, non rappresenta il Movimento”

Savona. “Per il MoVimento 5 Stelle, il candidato leghista non è sostenibile”. Parola del referente regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Traversi. Una sorta di sentenza su quella che sarà la scelta dei pentastellati in termini di Elezioni Provinciali, previste per il prossimo 9 gennaio, con un testa a testa tra il presidente uscente Pierangelo Olivieri il sindaco di Borghetto Enzo Canepa.

Nelle scorse ore, il capogruppo pentastellato di Savona Manuel Meles, attraverso un post su Facebook aveva espresso la sua preferenza proprio per il primo cittadino borghettino: “Ho avuto modo di conoscere e confrontarmi con Giancarlo Canepa che mi ha fatto una buona impressione, dimostrando di conoscere i problemi amministrativi e i risvolti sul territorio delle scelte strategiche della Provincia, e ha contezza di come serva ridimensionare lo strapotere dell’attuale segretario generale”. E aveva anche criticato duramente Olivieri: “In questi 4 anni ha dato ampia prova della propria inadeguatezza”.

» leggi tutto su www.ivg.it