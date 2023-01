Lista ‘Spezia e sviluppo’ esclusa dalle provinciali, sarà ricorso

“Ci è arrivata comunicazione dell’esclusione della Lista Spezia e Sviluppo in termini che impediscono di capire l’addebito specifico, se non che sono state annullate due sottoscrizioni. Le nostre 21 firme sono tutte di consiglieri comunali regolarmente in carica e quindi appartenenti al corpo elettorale, per questo presenteremo ricorso.

Il provvedimento è stato comunicato a mezzo di una pec spedita giovedì 5 gennaio alle ore 20.33, questo fa decorrere entro il fine settimana i brevissimi termini per presentare ricorso con le complicazioni pratiche che ciascuno può immaginare e che sono del tutto gratuite”. Così in una nota Federica Pecunia e Antonella Franciosi, Italia Viva La Spezia, presentatrice della lista ‘Spezia e sviluppo’, espressione del Terzo polo (Italia viva/Azione), esclusa dalle elezioni provinciali con determina dell’ente provinciale (si veda QUI).

