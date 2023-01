Lo Spezia non ha mai segnato dopo il 75’, al Lecce manca il gol nei primi 15

Il Lecce del 2022-23 somiglia tanto allo Spezia dello scorso anno. Quanto meno nella giovane età visto che se nel 2021-22 la squadra di Thiago Motta era la più giovane di tutta la serie A, oggi quella statistica è del Lecce. La squadra costruita con sapienza da un dirigente bravo e scafato come Pantaleo Corvino, è quella che vanta più giocatori nati dall’1/1/2000 in avanti con più di 10 presenze in questa Serie A: i salentini hanno schierato Lorenzo Colombo (2002), Joan Gonzalez (2002), Lameck Banda (2001), Kristoffer Askildsen (2001), Valentin Gendrey (2000) e Antonino Gallo (2000).

I finali di partita sono spesso stati amarissimi per i ragazzi di Gotti: battuti dal Napoli sul finire, battuti dalla Fiorentina ad un nulla dalla fine, idem a San Siro con la prodezza di Giraud, raggiunti dall’Atalanta nel terzo minuto di recupero. Ciò nonostante ci sono statistiche che dimostrano quanto il gruppo aquilotto ci creda sempre, fino all’ultimo respiro visto che è pur sempre la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in gare casalinghe (sei). Attenzione però perché c’è sempre il rovescio della medaglia: soltanto il Verona (12), ha perso più punti quando si trovava in vantaggio rispetto a bianchi tra le mura amiche (10). Il Lecce è con l’Atalanta una delle due squadre che non ha ancora segnato in Serie A nei primi 15 minuti di partita. Lo Spezia, invece, è assieme al Verona una delle due compagini che non è ancora riuscita a realizzare una rete nell’ultimo quarto d’ora di gara nel torneo.

