Moneglia: incendio a Comeglio, i vigili del fuoco limitano i danni

Un rogo, dovuto a probabili cause elettriche, ha divorato lentamente un divano letto producendo un fumo nero e denso che è entrato in ogni stanza ed in ogni cassetto; ed ha raggiunto la scala condominiale attraverso la fessura della porta di casa. E’ accaduto nella tarda mattinata a Comeglio, frazione di Moneglia. I vigili del fuoco di Chiavari sono arrivati 35′ dopo che il figlio della padrona di casa, uscita un’ora e mezzo prima, aveva dato l’allarme. L’incendio al secondo piano di una palazzina di tre, evacuata per decisione degli abitanti. L’assenza di ventilazione aveva soffocato il rogo che i vigili del fuoco hanno subito aggredito prima che l’aria potesse dargli forza e ampliarne i confini. All’operazione dei vigili del fuoco di Chiavari hanno collaborato i colleghi di Genova con l’attrezzatura per consentire di respirare anche in presenza di fumo denso; in un primo tempo era stata anche richiesta la presenza dei vigili del fuoco di Rapallo, poi rimasti però a presidiare il Tigullio. L’incendio non ha provocato danni strutturali alla palazzina; lo stesso appartamento interessato potrebbe essere abitato, ma occorre prima effettuare una pulizia radicale ed eliminare il fumo che ha annerito tutto rendendo l’aria irrespirabile nonostante il divano letto sia stato rimosso. L’operazione ha richiesto tre ore di lavoro.

