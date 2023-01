Spezia calcio femminile domani, sabato 7 gennaio, impegnato in Coppa Italia di Serie C a Genova con il Baiardo dopo l’1 a 1 di Castelnuovo; in caso di parità si andrà direttamente ai rigori. Calcio d’inizio alle 14.30 al Morgarvi di Sampierdarena. Squadra spezzina decimata da assenze e nuove calciatrici ancora in attesa del transfert; mercato aperto solo per straniere e svincolate. Assieme all’allenatore Ferrarese e il secondo Dakay a Genova ci saranno il dirigente Cogu, il fisioterapista Bottigliero e il team manager Piro. Le convocate: per la porta Gallego, Giordano e Maarouf; difesa: Gino, Omokaro, Barraza, Viscuso, Larroussi, Ciccarelli e Mazzieri; centrocampo: Cardoso, Dezotti, Girolamo; attacco: Duce, Ruzafa e Gamache.

L'articolo Spezia calcio femminile impegnato a Genova con il Baiardo proviene da Citta della Spezia.

