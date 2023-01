‘Visti, rivisti o da vedere’, la rassegna del Nuovo propone ‘Il signore delle formiche’

Dopo Nostalgia di Mario Martone, la rassegna del cinema Il Nuovo ‘Visti, rivisti o da vedere’ punta ancora sul cinema italiano. Da lunedì 9 a mercoledì 11 gennaio alle ore 18.00 sarà infatti proiettato Il signore delle formiche di Gianni Amelio, acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia, con Luigi Lo Cascio, Leonardo Maltese, Elio Germano e Sara Serraiocco. Il pubblico potrà assistere alla proiezione insieme agli studenti. Il signore delle formiche racconta la storia dello scrittore e poeta Aldo Braibanti che nel 1968 fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. Una storia a più voci, dove, accanto all’imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un’opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. Solo un giornalista s’impegna a ricostruire la verità.

