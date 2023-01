Addio a Franca Portunato, il suo bar un pezzo di storia

Si è spenta ieri Franca Portunato, titolare dello storico Bar Franca di via Sarzana. Un’attività che si è tramandata di generazione in generazione e che la sua famiglia continuerà a portare avanti. Bar Franca è diventato, in questi quasi novant’anni, un punto di riferimento e un luogo di incontro confortevole e famigliare per il quartiere di Migliarina e i suoi abitanti. Ma non solo: non mancano i clienti che arrivano dall’altra parte della città, anche solo per gustare un buon caffè in ottima compagnia.

“Franca Portunato, energica e solare, ha sempre avuto la voglia e gli stimoli tipici di una persona al suo primo giorno di lavoro, sempre circondata dall’affetto della sua famiglia, dei suoi amici, dei suoi clienti e del suo personale. Una enorme perdita per la città. Con lei se ne va infatti anche un esempio di imprenditrice che si è sempre distinta per il proprio impegno”, la ricorda Confcommercio La Spezia, che con il presidente Vittorio Graziani, il direttore Roberto Martini e tutti i dipendenti dell’associazione di Via Fontevivo si stringe alla famiglia in questo momento doloroso.

