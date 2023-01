Questa sera dalle 20 in poi al Dialma andrà in scena “La Befana di FuoriLuogo, festa per le Befane di ogni genere” una serata di spettacoli e dj set per festeggiare insieme l’Epifania.

Si comincia con la prova aperta dello spettacolo “Gargantua e Pantagruel – Cronache non ufficiali di uno spettacolo gigantesco” di Alice Sinigaglia/Generazione Eskere, per proseguire poi alle 21.15 con “Ladies Body Show” di Qui e Ora / Silvia Gribaudi, una riflessione ironica e dissacrante sul corpo e le scelte che attuiamo su di esso. Questo secondo spettacolo è a pagamento: clicca qui per l’acquisto dei biglietti online.

E dalle 22.30 djset con Miss White.

Info biglietteria:

Il Dialma – 333 2489192 (anche Whatsapp)

fuoriluogo@associazionescarti.com

L’articolo Al Dialma teatro e dj set per le Befane di ogni genere proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com