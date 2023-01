Ultima giornata d’andata per la Cestistica che, dopo la vittoriosa trasferta a Roseto, si appresta ad ospitare al PalaMariotti la Pallacanestro Vigarano, con palla a due in programma alle ore 18.00 di domani, domenica 8 gennaio. Le bianconere tornano dunque in campo a distanza di soli tre giorni dall’ultima partita disputata, ovvero il recupero dell’ottavo turno. La gara con la compagine della provincia estense sarà molto importante perché, in caso di successo, arriverebbe la qualificazione alla Coppa Italia, che invece non è ancora assicurata con questa attuale situazione di classifica. Vigarano – dodicesima con sei punti e ormai senza Giulia Sorrentino, sostituita con l’atleta polacca Kinga Piedel – non può ambire ad un posto alle Final Eight, ma sarà comunque indirettamente arbitro di un’intricata e intrigante contesa tra almeno cinque squadre in corsa per quattro spot. In caso di risultato sfavorevole, le ragazze di coach Corsolini sapranno già il loro destino conoscendo i risultati delle partite di Matelica e Patti, due squadre che potrebbero insidiare la qualificazione delle liguri, in attesa dell’esito di Firenze-Umbertide e dell’eventuale recupero delle toscane contro Savona. Le spezzine, inoltre, ritroveranno una “giovane conoscenza” come Isabella Olajide, che ha vestito la canotta della Cestistica per due stagioni, oltre ad aver militato nel settore giovanile. La direzione di gara sarà affidata a Roberto Fusari di San Martino Siccomario (PV) e Simone Guerrera di Vigevano (PV). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 17:55 circa.

L’articolo Cestistica attende Vigarano, il successo vale la qualificazione alla Coppa Italia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com