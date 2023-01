Fiamme in una palazzina di quattro piani in Via Di Monale alla Spezia. Il bilancio è di 8 famiglie evacuate. L’allarme è scattato alle 19 di questa sera. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

Stando a quanto si apprende le fiamme si sarebbero sviluppate al piano terra, nell’atrio, dove è presente il quadro elettrico. Per dinamiche in fase di accertamento il fuoco sarebbe partito da lì.

