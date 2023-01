Finisce contro due auto e scappa, ma viene incastrato da una ruota che rotola e finisce sotto l’occhio delle telecamere

Nelle prime ore della mattina di giovedì, non è sfuggita all’attenzione di una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale la presenza di un’autovettura visibilmente incidentata ferma a lato di Via Fiume all’altezza di Piazza Caduti del Lavoro. Il veicolo non c’era fino alla tarda serata del giorno prima e gli agenti hanno immediatamente dedotto che il mezzo fosse stato coinvolto in un sinistro avvenuto durante la notte.

Per sincerarsi della dinamica del fatto, i motociclisti hanno chiesto l’intervento dei colleghi della sezione Infortunistica che, iniziando subito le indagini tramite visione a ritroso delle immagini delle telecamere cittadine della zona, con non poco stupore hanno visto che era stata immortalata una ruota che rotolava lungo la carreggiata, sino ad essere bloccata da un passante. Di seguito si poteva vedere che un altro uomo si precipitava a recuperare la ruota e poi spariva dall’inquadratura.

