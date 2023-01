L’associazione Sentieri Liguri Apuani inaugura il 2023 con l’appuntamento ‘Forze della natura – Storie di imprese, orizzonti e radici’. Appuntamento venerdì 20 gennaio alle 18.30 al Castello Malaspina di Terrarossa. Interverranno Stefania Avanzinelli, scialpinista e custode del rifugio Orto di Donna sulle Alpi apuane; Nicolas Locori (foto), ultra trail runner e triatleta; Filippo Precetti, guida alpina e ideatore del corto ‘L’altra faccia della montagna’, diretto e sceneggiato da Markus Otz. Ingresso a offerta. “Una serata in compagnia di tre conterranei eccezionali – spiegano dall’associazione -, tre storie emozionanti, tre racconti di imprese, di avventure e di gesta memorabili. Stefania Avanzinelli, Filippo Precetti e Nicholas Locori ci condurranno nella magia delle loro storie di vita, profondamente immerse ed ispirate dalla natura della nostra amata terra, Al termine degli interventi dei conferenzieri e del susseguente dibattito, sarà possibile degustare un lauto aperitivo a chilometro zero. Vi aspettiamo numerose e numerosi come sempre”.

Per informazioni: 3332266277 – 3495252876

L’articolo ‘Forze della natura – Storie di imprese, orizzonti e radici’ apre il 2023 di Sentieri Liguri Apuani proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com