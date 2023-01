Genova ricorda Luca Vialli: sotto la gradinata Sud i tifosi portano fiori e sciarpe

Liguria. Da questa mattina, nonostante la pioggia, i tifosi sampdoriani, hanno dato vita ad un lungo e ininterrotto omaggio a Gianluca Vialli, portando a decine fiori e sciarpe blucerhiate sotto quella gradinata Sud che il bomber ha infiammato a suon di gol e trofei.

“Grazie Luca, per sempre uno di noi“, si legge su un biglietto lasciato insieme ad una ghirlanda, “Grazie per tutto quello che hai fatto per Sampdoria e per i Sampdoriani”, si legge su un altro foglio. E poi “Riposa in pace grande uomo” e tanti, tantissimi “Sarai sempre nei nostri cuori“. Questi solo alcuni dei messaggi appesi alle recinzioni dello stadio, messaggi che testimoniano ancora una volta il legame indissolubile della città con il campione scomparso.

