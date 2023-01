La musica dell’ultracentenaria Filarmonica Puccini protagonista delle festività spezzine

L’ultracentenaria Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ di Migliarina, sotto la guida del suo storico presidente Gabriele Castellani e con l’impegno appassionato dei suoi numerosi componenti, ha arricchito con le proprie iniziative il programma delle feste natalizie spezzine. I suoi musicisti, diretti dal maestro Mario Zambelli, hanno accompagnato la cerimonie di accensione del presepe di Manarola e quella della Stella della Solidarietà posta sul Palazzo del Comune della Spezia, ed hanno inoltre dato vita ad ulteriori occasioni di intrattenimento, organizzate in collaborazione con l’amministrazione spezzina, suonando per due volte lungo le vie del centro città e, nella serata del 22 dicembre, nelle strade del quartiere di Migliarina, concludendo la giornata con un concerto nella chiesa di San Giovanni, alla presenza di don Carlo Brizzi, degli assessori Giulio Guerri e Lorenzo Brogi e di un numeroso pubblico. E oggi pomeriggio in Sala Dante la Filarmonica ‘Puccini’ ha proposto alla cittadinanza il concerto d’inizio anno, patrocinato dal Comune, a ingresso libero. La banda si è esibita con venticinque elementi in un ensemble di strumenti a fiato e percussione, proponendo tradizionali marce di musica bandistica, brani di musica leggera italiana e pop-rock riarrangiati in chiave bandistico-musicale e brani della tradizione popolare spezzina.

L’articolo ‘Forze della natura – Storie di imprese, orizzonti e radici’ apre il 2023 di Sentieri Liguri Apuani proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com