Liguria. Arpal ha emesso un’allerta gialla per piogge diffuse per i comuni dei bacini grandi di levante (zona C).

L’allerta scatterà alle 16 di domani, domenica 8 gennaio, e terminerò alle 23.59. Nella mattinata di domani ulteriori valutazioni in base alle ultime uscite della modellistica previsionale e alla situazione in atto. Nel genovese l’allerta sarà verde per “assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi prevedibili”.

» leggi tutto su www.genova24.it