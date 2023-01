Picchiato a Ventimiglia, il bimbo ha continui flashback di quanto accaduto: trasferito in isolamento

Liguria. Restano gravi, ma sono in lento miglioramento le condizioni del bimbo di 6 anni di Ventimiglia ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova per le lesioni riportate il 19 dicembre scorso, quando venne trovato in gravi condizioni in via Gallardi: in queste ore è stato trasferito in una stanza di terapia intensiva in isolamento, per via dei continui flashback anche notturni sofferti dal piccolo.

La notizia è riportata dall’Ansa: i flashback sarebbero dovuti allo stress post traumatico di quanto accaduto quel terribile giorno. Il bimbo ha diversi ricordi confusi, a quanto pare non solo di quel giorno. Questi ricordi frammentati potrebbero essere analizzati per ricostruire la vicenda e la dinamica dei fatti, ma al momento un eventuale incidente probatorio, in forma ovviamente protetta, non è all’ordine del giorno.

