Provinciali, “Noi per Cairo”: “Non diamo nessuna indicazione di voto ai componenti del gruppo”

Cairo Montenotte/Savona. “In merito all’elezione del presidente della Provincia di Savona, visto la paradossale spaccatura della coalizione di centrodestra che non è riuscita ad esprimere una candidatura unitaria, comunico che non forzeremo nessun proprio componente nella scelta fra i due candidati”. Lo dichiara Marco Dogliotti, capogruppo di Noi per Cairo, gruppo di maggioranza in Comune.

Olivieri ha l’appoggio di Cambiamo e del Partito Democratico, invece, Canepa è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Fratelli d’Italia.

