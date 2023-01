Sampdoria, tre punti d’oro per la Primavera, contro il Cesena

Genova. Mentre ci si appresta ad assistere alla partita della Primavera, fra Samp e Cesena, vengono ufficializzate le notizie dei prestiti (in entrata e secco) di Alessandro Zanoli ed in uscita di Bartosz Bereszyński al Napoli, con diritto di opzione… Operazione che, alle perplessità espresse ieri, vede aggiungersi quella della tempistica, in quanto conclusa alla vigilia della sfida a Marassi con i partenopei. Che dire? Speriamo almeno che Luciano Spalletti abbia il buon gusto di non mandarlo in campo domani…

Ciò premesso, parliamo del match della Primavera, dove – in quel di Bogliasco – si è assistito a due tempi del tutto diversi: prima frazione di marca romagnola e seconda a tinte blucerchiate.

