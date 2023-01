Ventimiglia piange il “re delle cozze”: è morto Ermanno Bergaglio

Ventimiglia. Cordoglio nella città di confine per la morte di Ermanno Bergaglio, da tutti conosciuto come il “re delle cozze”. Bergaglio, che abitava a Latte di Ventimiglia, era noto per la sua grande generosità e la capacità di animare i festini con la ricetta delle sue cozze, famose in tutto il Ponente ligure.

La notizia della sua morte si è presto diffusa a Ventimiglia, dove in tanti lo ricordano con affetto. «Ciao Ermanno – scrive Andrea Spinosi – Le tue cozze favolose, la tua compagnia, la tua persona rimarranno indelebili nella mia mente e credo proprio nella mente delle migliaia di persone che hanno gustato le tue cozze sublimi perché quando quando sul manifesto del festino c’era scritto le cozze di Bergaglio, beh la qualità era garantita! Dalla bocciofila al bar di via Tenda a tutti i festini in giro nelle frazioni di Ventimiglia che per decenni hai fatto vivere, grazie! Ciao Bergaglio vola alto».

