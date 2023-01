A Sanremo arriva “Invisibili”, il docufilm sulle reazioni avverse da vaccino anti covid19

Sanremo. Arriva in provincia di Imperia il documentario “Invisibili” che denuncia le reazioni avverse da vaccino covid19. La regia ė di Paolo Cassina e Alessandro Amori, musiche di Nicola Bottos, produzione Playmastermovie.

Sarà dunque Sanremo il teatro che ospiterà la proiezione del docufilm nella giornata di domenica 29 gennaio alle 17, presso la Federazione Operaia Sanremese sita in Via Corradi 47.In sala saranno presenti i componenti del gruppo d’ascolto ‘Pecora Nera’, il Cln e Aisp, tutti in qualità di organizzatori e promotori dell’evento. Il documentario, realizzato nel 2022, raccoglie le testimonianze delle persone che hanno subito gli effetti avversi del vaccino covid19 e dei medici e professionisti che alla vigilia di una possibile introduzione di una “quarta dose” obbligatoria per tutti spiegano “non si può forzare in nessun modo l’essere umano all’inoculazione o all’assunzione di sostanze potenzialmente dannose e talvolta letali”.

