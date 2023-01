Albenga, ecco il nuovo direttivo del Quartiere di Sant’Eulalia

Albenga. Dallo scorso 15 dicembre, alle redini del Quartiere Santa Eulalia di Albenga c’è una nuova squadra. Al fine di rinvigorire il tessuto dell’associazione, i soci fondatori hanno designato, quali membri del direttivo, un “bel gruppo di giovani candidati, mossi dall’entusiasmo e dalla voglia di mettersi in gioco”.

“Si tratta di un team formato da persone motivate e competenti per il ruolo che andranno a ricoprire, che avrà come obiettivo primario, oltre a quello di portare avanti il progetto Palio 2023, quello di rafforzare il ‘gruppo Quartiere’ e la socializzazione, con un occhio di riguardo al ‘reclutamento’, proprio per favorire il ricambio generazionale, sinonimo di nuove forze, idee, modernità, in linea con il periodo storico che si racconta e con la volontà di dare sempre un futuro all’associazione”.

