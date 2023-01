Dall’ufficio comunicazione della Provincia della Spezia

Il Servizio strade della Provincia della Spezia, vista la necessità di provvedere all’esecuzione di prove sui materiali del ponte denominato Ponte Vara (Id 015519), ricadente per metà nel Comune di Borghetto Vara e per l’altra metà nel Comune di Brugnato, ha disposto la regolamentazione della circolazione con senso unico alternato regolato da impianto semaforico, in data 9-10-11 gennaio 2023, con orario 8.30 – 17.30.

