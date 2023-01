Calcio, Albenga. Buttu predica calma e compattezza: “Non dobbiamo perdere la testa”

Albenga. Oggi pomeriggio l’Angelo Baiardo è riuscito a portarsi a casa l’intera posta in palio espugnando il Riva. Un pomeriggio cupo per le condizioni atmosferiche e quelle dell’infermeria bianconera, che vede un numero importante di giocatori fermi per infortunio. Uno su tutti è Leonardo Di Salvatore, del quale sembrerebbe essere stato stabilito un fermo di circa 3 mesi. Insomma, non proprio l’inizio anno migliore per la squadra di Buttu.

Quest’ultimo però, dopo aver dato merito agli avversari, ha voluto tirare le somme su quello che, nonostante il vantaggio di nove punti sulla seconda, può essere considerato come il primo vero e proprio periodo di difficoltà ingauno: “Innanzitutto dobbiamo rimanere tranquilli e sul pezzo perché non è successo nulla. Il calcio è questo e bisogna accettare le sconfitte. Siamo sempre primi in classifica e da domenica inizierà una sorta di altro campionato. C’è la necessità di mantenere la coesione tra società, squadra e ambiente esterno. Domenica recupereremo Sogno e Gabriel Graziani, con Anselmo e Costantini che avranno sulle gambe una settimana in più di allenamento. Per tutti gli altri ci vuole del tempo”.

