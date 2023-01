Camogli: Federica Pesle, terza comandante della polizia nel Levante

La dottoressa Federica Pesle, una laurea in giurisprudenza, è il nuovo comandante della Polizia urbana di Camogli di cui ha assunto il comando l’1 gennaio 2023 quando il collega Antonio Santacroce ha lasciato l’incarico per andare in pensione. Pesle, molto apprezzata per la sua preparazione e professionalità, proviene dalla Polizia municipale di Genova e sostituisce Santacroce anche nell’incarico di responsabile dell’Ufficio Demanio.

Pesle è la terza donna comandante della polizia metropolitana nel Levante. Federica Genovese, comandante a Sestri Levante. aveva sostituito Rosi Ferrando, andata in pensione. Laura Adami a Santa Margherita Ligure si alterna al comando con Luigi Penna, ora vice.

