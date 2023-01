Chiavari: Entella sorvegliato speciale, cresce il livello

Alle 18 il livello del fiume Entella a Chiavari è sensibilmente cresciuto; nulla di allarmante per il momento, ma certo il corso d’acqua è un sorvegliato speciale. Alle 20 aprirà il Coc, ma intanto il corso d’acqua è sotto il controllo della Protezione civile coordinata da Luciano Canepa. A Lavagna diverse segnalazioni riguardo il livello del rio Rezza, affluente dell’Entella, che sembrava dovesse tracimare, ma ciò non è avvenuto. I vigili del fuoco di Chiavari hanno ricevuto diverse chiamate dalla zona di Cogorno dove si sono recati, in località Monticelli, per liberare la carreggiata invasa da un albero che si era schiantato. A Chiavari ci segnalano acqua nel sottopasso di via Colombo.

