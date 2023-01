Chiavari: Giardini e Orecchia replicano a Messuti

Da Nicola Orecchia e Giovanni Giardino, consigliere comunali in Chiavari

In merito alla questione relativa alle barriere antirumore lungo la ferrovia cittadina,

leggiamo oggi sul quotidiano locale le parole del Sindaco di Lavagna, Dott. Gian Alberto

Mangiante: “… Rfi ha inviato lo stato di avanzamento progettuale al 31 luglio 2022 … ai Presidenti delle Regione e ai Comuni con gli interventi relativi …”.

La Maggioranza chiavarese, non rispondendo alle domande che abbiamo doverosamente

posto nel nostro ruolo di consiglieri comunali, continua a non fare chiarezza ai cittadini.

La nuova domanda che poniamo al Sindaco Messuti è chiara e puntuale: il Comune di

Chiavari è stato informato dello stato di avanzamento progettuale da parte di Rfi al 31 luglio

u.s.?

Basta un sì, oppure un no!

Se per caso la risposta fosse affermativa, perché non siamo stati informati a tempo debito,

noi Consiglieri tutti, i cittadini, gli amministratori condominiali e le associazioni varie?

Perché, visti i buoni rapporti della Maggioranza, dopo aver appena vinto in tale periodo le

elezioni nel nome del compianto Di Capua, gli attuali amministratori che hanno la

responsabilità di governo della città, non si sono rivolti già allora alla Regione ed all’On.

Rixi?

Ora le ripetute affermazioni del Primo Cittadino di Chiavari suonerebbero tardive:”…stiamo

intraprendendo tutte le azioni possibili politiche- amministrative e legali per bloccare l’installazione delle barriere acustiche…”.

Altri comuni italiani interessati dallo stesso problema si sono già attivati da mesi.

Speriamo che l’Ordine del Giorno presentato dalla Maggioranza, possa veramente

contribuire per bloccare questo nefasto progetto.

Come membri di opposizione, Nicola Orecchia e Giovanni Giardini, ci siamo sempre

dimostrati collaborativi. È chiaro che, per Messuti oggi 8 Gennaio 2023, trovandosi in palese

difficoltà, conviene dichiarare che non esiste una Maggioranza e una Minoranza e che

dobbiamo agire uniti.

Speriamo che lo ricordi sempre, specialmente in Consiglio Comunale, dove molte volte la

Minoranza viene inesorabilmente apostrofata in modo arrogante e senza nessun rispetto

istituzionale.

Facciamo sempre domande perché non abbiamo mai risposte. Parecchie volte abbiamo

suggerito come, quando e cosa fare, ma la Maggioranza di cui Messuti faceva e fa parte ci

ha ignorato.

A nostro avviso bisogna parlare a tutti, con tutti. La campagna elettorale è finita da tempo,

per essere popolari non servono gli strumenti solo a parole.

Noi, come detto, siamo disponibili a collaborare ad ogni azione comune e abbiamo subito

proposto di convocare d’urgenza una commissione consiliare per approfondire nei dettagli

il progetto delle Ferrovie e lo stato del procedimento – di cui non siamo ancora stati messi a

conoscenza (la nostra istanza al Comune di accesso agli atti non ha avuto ancora risposta) –

valutare insieme ai tecnici del Comune quali possano essere le soluzioni alternative e

condividere le azioni di contrasto da intraprendere.

Rimaniamo in attesa, ma il tempo stringe!

