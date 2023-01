L’Entella ha tracimato in zona pista ciclabile alle 21.15 circa. Il livello è poi tornato alla normalità, ma alle 22.30 sembra risalire. Come sempre avviene in questi casi, a Chiavari è stato chiuso il sottopasso di via Tito Groppo.

I vigili del fuoco di Chiavarti con il rinforzo arrivato da Genova, stanno effettuando decine di interventi tra Chiavari e Sestri Levante per smottamenti, alberi caduti e allagamenti.

