Il 2023 dell’Ospedaletti inizia con una battuta d’arresto sul campo del Celle Varazze

Ospedaletti. Inizia in salita il 2023 dell’Ospedaletti chiamato alla difficile sfida sul campo del Celle Varazze. Dopo una prima fase di gioco nel segno dell’equilibrio, i padroni di casa vanno in vantaggio con Rebagliati abile ad approfittare di un’incertezza difensiva. Celle Varazze che trova poi il raddoppio in chiusura di prima frazione con Piacentini.

A inizio ripresa l’Ospedaletti ci prova prima con il calcio di punizione di Rotolo parato da Repetto e poi con l’iniziativa di Cassini che non riesce nel tentativo di superare l’estremo difensore avversario.

